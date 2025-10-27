Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник сохранил нисходящий импульс минувшей пятницы из-за распродаж на фоне геополитической неопределенности и ухудшения прогнозов ЦБ РФ на 2026 год после снижения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта (до 16,5% годовых); фактором поддержки выступает стабилизация нефти после ралли (фьючерс на Brent торгуется у $66 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов просел на 0,3%.

К 07:01 мск индекс IMOEX2 составил 2536,44 пункта (-0,3%); лидерами снижения выступили акции "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), АФК "Система" (-1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 октября, составляет 80,9713 руб. (-29,77 копейки).

Также подешевели акции "Ростелекома" (-0,9%), Сбербанка (-0,6%), "НЛМК" (-0,6%), "МТС" (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,4%), "Татнефти" (-0,6%), "Т-Технологии" (-0,6%), "Мосбиржи" (-0,4%), Совкомбанка (-0,7%).

Президент США Дональд Трамп заявил в субботу, что будет готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, когда придет к выводу, что на ней можно будет заключить сделку по Украине. "Для встречи мне нужно будет понимать, что мы сможем заключить сделку", - цитируют президента американские СМИ.

По словам Трампа, он не хочет, чтобы потенциальная встреча закончилась без осязаемых результатов. "Я не хочу впустую тратить время", - сказал президент США.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в воскресенье, что предпосылок для проведения новой встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пока нет. В условиях паузы Трамп понимает, что пока нету никаких оснований полагать, что в самое ближайшее время можно куда-то сдвинуться в мирном урегулировании, отметил Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Также Песков заявил, что Россия будет жестко реагировать на украинские удары вглубь ее территории. "Действительно, очень много пересудов сейчас идет, и сам Зеленский, кстати, заявлял на днях, что, дескать, они обладают военным потенциалом, чтобы наносить удары вглубь России. Разумеется, наши вооруженные силы, Россия будет реагировать жестко на это, и, как сказал Путин, ошеломляюще", - сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Тем временем, спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил в воскресенье, что Россия видит попытки сорвать любой ее диалог с США.

По словам Дмитриева, до администрации США напрямую донесена информация об испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой "Буревестник", а также о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что перспективы проведения новой встречи лидеров России и США зависят от Вашингтона, который сначала такую встречу предложил, а затем перенес. По словам Лаврова, призывы о перемирии со стороны Украины и ее западных союзников означают, что они хотят выиграть время.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Кристина Гудым, основным фактором давления на рынок акций РФ на минувшей неделе стало ужесточение санкционного режима: США ввели новые ограничения против крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефти" и "ЛУКОЙЛа", а Евросоюз согласовал 19-й пакет санкций.

Дополнительную неопределенность внесла отмена анонсированной встречи лидеров РФ и США в Будапеште. Также, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п., регулятор обозначил жесткую позицию относительно дальнейшей денежно-кредитной политики, что также способствовало негативным настроениям на рынке, полагает аналитик.

Индекс МосБиржи на 4-часовом таймфрейме приближается к уровню поддержки в зоне 2521,4 пункта, при этом индекс относительной силы RSI показывает перепроданность. При отскоке от уровня поддержки зоной сопротивления может стать наклонная линия от начала минувшей недели в районе 2565,5 пункта, считает Гудым.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,8-1,2%, завершив сессию на рекордных максимумах. Подъему рынка способствовали статданные, показавшие менее существенное, чем ожидалось, ускорение инфляции в США в сентябре.

Темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце повысились до 3% в годовом выражении с 2,9% в августе, сообщило министерство труда США. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 3,1%. Опубликованная статистика укрепила уверенность инвесторов в том, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку на каждом из двух оставшихся в этом году заседаниях.

Отчет о динамике потребительских цен приобрел особую важность в связи с продолжающимся шатдауном в США, из-за которого большинство статистических данных не публикуется.

Вслед за выходом статистики Белый дом заявил, что правительство, вероятно, не сможет обнародовать данные о динамике потребительских цен за октябрь из-за шатдауна. Приостановка финансирования не дает возможности специалистам, занимающимся подготовкой этих данных, выйти на работу, что "лишает нас крайне важной информации", говорится в посте Белого дома в соцсети X.

В Азии в понедельник также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,3%, южнокорейский KOSPI - на 1,8%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,6-1%).

На нефтяном рынке утром в понедельник цены консолидируются после ралли прошлой недели.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 7:01 мск составила $65,95 за баррель (+0,03%), декабрьская цена фьючерса на WTI - $61,5 за баррель (+0,02%).

На прошлой неделе цены выросли почти на 9% на опасениях относительно достаточности предложения на рынке, усилившихся на новостях о введении Вашингтоном санкций в отношении российских нефтяных компаний "Роснефть" и "ЛУКОЙЛ".

Агентство Reuters в пятницу также сообщило со ссылкой на источники, что индийские нефтепереработчики готовятся резко сократить импорт нефти из РФ, тогда как крупные нефтяные госкомпании Китая приостановили закупки российской нефти.