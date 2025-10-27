Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских беспилотника над 13 регионами РФ

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - В ночь на понедельник российские военные перехватили и уничтожили 193 украинских беспилотника над 13 регионами РФ, 40 были сбиты над Московским регионом, из которых 34 летели на столицу.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 193 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

По данным ведомства, беспилотники были нейтрализованы над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Ростовской, Воронежской, Оренбургской, Тамбовской, Белгородской, Липецкой, Самарской областями и над Московским регионом.