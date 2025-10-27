Вице-премьер Оверчук заявил о возможности нарастить поставки энергоресурсов в Малайзию

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Россия могла бы нарастить поставки в Малайзию энергоресурсов, промышленного оборудования и продукции агропромышленного комплекса, а также рассмотреть строительство в стране АЭС большой и малой мощности, сообщила пресс-служба вице-премьера Алексея Оверчука.

Оверчук обсудил вопросы двустороннего сотрудничества с вице-премьером, министром энергетического перехода и водных ресурсов Малайзии Фадиллой Юсуфом.

"Российская сторона видит хорошие возможности для наращивания поставок в Малайзию энергоресурсов, фармацевтических препаратов, промышленного оборудования, включая медицинское. Есть значительный экспортный потенциал по различным видам сельскохозяйственной продукции, прежде всего по зерновым, а также продуктам животноводства", - говорится в сообщении.

"Перспективным направлением является сотрудничество в области атомной энергетики. Россия готова предложить Малайзии свои решения по сооружению на её территории АЭС большой мощности и малых модульных реакторов", - отмечается в сообщении.

Стороны отметили значительный потенциал для наращивания и диверсификации двусторонней торговли. В январе-августе 2025 года двусторонний товарооборот увеличился на 32,1% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил $2,47 млрд.

Встреча состоялась на "полях" 20-го Восточноазиатского саммита в рамках саммита АСЕАН. Оверчук "высоко оценил конструктивный подход Куала-Лумпура к продвижению диалога Россия-АСЕАН, подчеркнув, что углубление сотрудничества с ассоциацией остаётся неизменным приоритетом развития российских внешнеэкономических связей".