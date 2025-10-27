В Калужской области обломками БПЛА повреждены пять зданий

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об отражении атаки беспилотников в девяти округах и двух городах региона, пострадавших нет, повреждены несколько зданий.

"Сегодня ночью силами ПВО уничтожен 41 БПЛА. (...) В Дзержинском муниципальном округе обломками уничтоженных БПЛА в одном из населенных пунктов незначительно повреждена кровля, фасад и остекление пяти зданий", - написал он в Telegram.

БПЛА были уничтожены над Боровским, Малоярославецким, Дзержинским, Людиновским, Жуковским, Тарусским, Хвастовичским, Ульяновским и Кировским муниципальными округами и на окраинах городов Калуга и Обнинск.