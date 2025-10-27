ФСБ сообщила о задержании жителя Запорожской области по подозрению в госизмене

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Житель Запорожской области задержан по подозрению в переводах денег украинским спецслужбам и Вооруженным силам Украины, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель Васильевского района Запорожской области по подозрению в совершении государственной измены", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, в течение 2023-2025 гг. задержанный переводил денежные средства на расчетные счета, используемые спецслужбами и ВСУ.

В отношении мужчины Следственным отделом УФСБ по Запорожской области возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России (государственная измена).

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В соответствии с российским законодательством, максимальным наказанием за государственную измену является пожизненное лишение свободы", - заявили в ФСБ.