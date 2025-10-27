Беспилотники в ночь на понедельник атаковали две нефтебазы в ЛНР

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник атаковали с применением ударных беспилотников две нефтебазы в Луганской Народной Республике, сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

"Минувшей ночью две нефтебазы в Республике подверглись атаке БПЛА. В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн", - говорится в опубликованном в телеграм-канале сообщении министерства со ссылкой на его замглавы Андрея Елисеева.

Сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы, пострадавших нет, отмечают в министерстве.