Поиск

Беспилотники в ночь на понедельник атаковали две нефтебазы в ЛНР

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины в ночь на понедельник атаковали с применением ударных беспилотников две нефтебазы в Луганской Народной Республике, сообщили в министерстве топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

"Минувшей ночью две нефтебазы в Республике подверглись атаке БПЛА. В результате атаки повреждены административные здания, несколько бензовозов и топливных цистерн", - говорится в опубликованном в телеграм-канале сообщении министерства со ссылкой на его замглавы Андрея Елисеева.

Сотрудники предприятий были своевременно эвакуированы, пострадавших нет, отмечают в министерстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 27 октября 2025 года Военная операция на Украине
ЛНР Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Проект о лишении свободы на 20 лет условно освобожденных за дезертирство одобрен для I чтения

 Проект о лишении свободы на 20 лет условно освобожденных за дезертирство одобрен для I чтения

Калининградский янтарный комбинат добыл самородок весом более 2 кг

Число погибших при взрыве на предприятии в Копейске увеличилось до 13 человек

Футболиста Мостового пытались похитить в Петербурге

 Футболиста Мостового пытались похитить в Петербурге

Силы ПВО за ночь сбили 193 украинских беспилотника над 13 регионами РФ

ЦБ РФ с 27 октября снижает ключевую ставку до 16,5% годовых

 ЦБ РФ с 27 октября снижает ключевую ставку до 16,5% годовых

В Анапе завершили восстановление защитного вала

 В Анапе завершили восстановление защитного вала

Минобороны РФ сообщило о нейтрализации 22 украинских беспилотников

Что произошло за день: воскресенье, 26 октября
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7465 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2472 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 109 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 73 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 65 материалов
Встреча Путина и Трампа на Аляске Встреча Путина и Трампа на Аляске 106 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 17 материалов
Нобелевская премия - 2025 Нобелевская премия - 2025 6 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 97 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 406 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 214 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });