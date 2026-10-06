Шойгу анонсировал проведение Международного форума по безопасности в мае 2027 года

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу пригласил представителей из Афганистана на Международный форум по безопасности, который состоится в конце мая 2027 года.

"Приглашаем афганскую сторону принять участие в очередном Международном форуме по безопасности, проведение которого запланировано на 25-28 мая 2027 года в Московской области", - сказал Шойгу на встрече с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Моттаки.

Шойгу поблагодарил представителей из Афганистана за участие в форуме по безопасности, который прошел в мае.

"У нас состоялись продуктивные переговоры. Было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве между нашими странами", - сказал он.