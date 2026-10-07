Российские войска улучшили свои позиции в зоне СВО

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад" и "Центр" за сутки улучшили положение в зоне спецоперации, "Восток" - продвигается вглубь украинской обороны, "Южная" и "Днепр" заняли более выгодные рубежи, заявили в Минобороны России в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения группировки "Южная" и "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, группировка "Запад" улучшила положение по переднему краю.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника", - сообщили в министерстве.

По информации ведомства, группировка "Восток" за сутки нанесла удары по четырем бригадам и одному полку ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, потери украинской армии составили: до 255 военнослужащих, боевая бронемашина, 11 автомобилей и две американские самоходные артиллерийские установки Paladin.

Группировка войск "Центр" в течение суток нанесла удары по девяти бригадам и штурмовому полку ВСУ в Днепропетровской области и ДНР, потери армии Украины составили: до 520 военнослужащих, семь боевых бронемашин, 10 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре станции радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция, сказано в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Север" нанесла удары по пяти бригадам и двум украинским полкам в Харьковской и Сумской областях.

"Всего в зоне ответственности группировки войск "Север" противник потерял до 260 военнослужащих, боевую бронированную машину "Тиса", 19 автомобилей, 155 мм самоходную артиллерийскую установку "Богдана" и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении.

Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины Харьковской области и ДНР, заявили военные.

"Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, боевая бронированная машина HMMWV производства США, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", 15 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, "Южная" группировка в течение суток нанесла удары по пяти украинским бригадам в ДНР, потери ВСУ составили: до 155 военнослужащих, боевая бронемашина "Казак", 23 автомобиля, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения группировки войск "Днепр" за сутки нанесли поражение трем бригадам ВСУ в Запорожской области, потери армии Украины составили: более 30 военнослужащих, боевая бронемашина, 22 автомобиля и гаубица М777 производства США, заявили в Минобороны РФ.