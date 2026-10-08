В РФ завершена работа над нормативной базой русского литературного языка

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Фразеологический словарь включили в список нормативных словарей, работа по созданию нормативной базы современного русского литературного языка завершена, сообщила советник президента РФ Елена Ямпольская.

"На минувшей неделе правительственной комиссией по русскому языку, членом которой я являюсь, было принято решение о включении в список нормативных словарей заключительного, двенадцатого, нормативного словаря. Это фразеологический словарь русского языка. Таким образом, работа по созданию нормативной базы современного русского литературного языка завершена", - сказала Ямпольская журналистам в четверг.

По ее словам, в настоящий момент все словари пока размещаются на сайте Института русского языка имени Виноградова Российской Академии наук.

"Но мы все рассчитываем, что с 1 января будущего года они станут доступны в "Национальном словарном фонде". Сейчас уже идет опытное тестирование системы", - добавила советник президента.

30 июля Ямпольская сообщала, что работы по созданию государственной системы "Национальный словарный фонд" должны быть завершены до 1 января 2027 года. Доступ к информации будет предоставляться через интернет безвозмездно.