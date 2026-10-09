Два человека погибли и 16 ранены в ЛНР в результате ударов украинской армии

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 14 муниципалитетов в ЛНР, в результате ударов погибли двое мирных жителей, еще 16 человек получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

По его данным, ВСУ несколько раз атаковали грузовые и легковые автомобили на автодорогах Станично-Луганского муниципального округа. "54-летний экспедитор одного из грузовиков погиб. Ещё шесть человек получили ранения различной степени тяжести", - написал Пасечник в своем канале в мессенджере Max.

В Кременском муниципальном округе на участке дороги Новая Астрахань - Старобельск ВСУ атаковали грузовой автомобиль; один человек погиб, ещё один ранен, сообщил глава региона.

"В Троицком муниципальном округе вражеский БПЛА ударил по трактору коммунального предприятия, пострадал 59-летний водитель. В Новоайдарском муниципальном округе атакован гражданский автомобиль, ранен 26-летний водитель", - написал он.

Кроме того, на автомобильной дороге Золотое - Первомайск ВСУ нанесли удар по легковому автомобилю, ранена 45-летняя женщина.

"В Луганске после атаки на городской автобус за медицинской помощью обратились 17-летний и 25-летний парни. Таким образом, число пострадавших возросло до пяти. Также враг ударил по легковому автомобилю в Счастье, ранен мужчина" - сообщил Пасечник.

По его данным, за сутки над территорией республики уничтожено порядка 110 воздушных целей.