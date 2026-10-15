Спецпредставитель президента отметил, что для РФ неприемлемы темы отказа от углеводородов

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Переговорный трек Международной конференции ООН по изменению климата (COP31) в этом году будет тяжелым, таким прогнозом с "Интерфаксом" поделился спецпредставитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

"Конференция точно будет тяжёлой. (...) Есть те вопросы, если не сказать "красные линии", которые мы не поддерживаем. Первое - скоротечный отказ от углеводородов. Вторая тема - РФ пытаются принудить стать "донором" (выделять климатическое финансирование для развивающихся стран - ИФ). Это тоже для нас неприемлемо, потому что есть четкое разграничение в рамках Парижского соглашения - мы не являемся донорами, это только добровольно. Ну и гендерные вопросы. Вот эти три вопроса, которые мы в принципе не допускаем, чтобы просачивались", - сказал он.

Эдельгериев напомнил, что данные темы постоянно всплывают в ходе климатических переговоров: "Запад никак не может от них отказаться и не вписывать в документы. Мы постоянно - одни или с коалицией стран - оттуда их вычеркиваем, потому что это неприемлемо не только для нас, но и для многих стран мира".

COP31 пройдет с 9 по 20 ноября в Анталье. Турция для достижения компромисса разделила полномочия принимающей стороны с Австралией, также претендовавшей на право проведения конференции 2026 года. Так, австралийцам предоставлены исключительные полномочия по ведению переговорного процесса и формированию повестки. Традиционно в центре внимания конференции - вопросы сокращения выбросов парниковых газов и адаптации к последствиям изменения климата, справедливого перехода, развития низкоуглеродных технологий, а также климатического финансирования.