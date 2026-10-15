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Машиностроители разрабатывают проект обновленной турбины ГТД-110М2

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Турбину ГТД-110М (производства ОДК - ИФ) сейчас модернизируют, планируют выпускать обновленную версию, рассказал на РЭН замглавы Минпромторга Михаил Иванов.

"Третья работа (которую профинансировали в этом году - ИФ) предусматривает модернизацию стодесятой турбины в версии ГТД-110М2. Здесь мы ставим задачу по увеличению ресурса турбины, увеличению межремонтных интервалов, сокращению сроков капитального ремонта, диапазонной мощности, регулировки и так далее", - сказал он.

Речь идет о модернизации выпускаемой "Объединенной двигателестроительной корпорацией" (ОДК, входит в ГК "Ростех") одновальной газовой турбины ГТД-110М, предназначенной для привода генераторов в составе газотурбинных и парогазовых установок мощностью до 500 МВт. Первая серийная ГТД-110М была поставлена в 2023 году и эксплуатируется на ТЭС "Ударная" (Краснодарский край). Всего к настоящему времени ОДК осуществила поставку четырех серийных 110-х турбин.

Как уточнил "Интерфаксу" в кулуарах РЭН Иванов, модернизированный вариант ГТД-110М может появиться к 2030 году. "Сейчас коллеги готовят детализированный план-график. Мы рассчитываем, что в течение трех лет опытный образец должен появиться", - сказал он.

По словам Иванова, также в планах российских машиностроителей создание ещё восьми новых газовых турбин разной мощности, "в том числе на базе авиационных двигателей".

"Будет линейка в мощностном ряду от 2 до 12 МВТ, 25-32 МВт, модернизированная 110-я машина, ну и особое место здесь занимает газовая турбина мощностью 300 МВт", - сообщил он, отметив, что КПД последней планируется на уровне не менее 39%.

Что касается поддержки государства, Иванов также рассказал, что в этом году, помимо обновления 110-й турбины было профинансировано производство газотурбинного энергетического агрегата мощностью от 7,5 МВт в морском исполнении, а также производство газотурбинного двигателя мощностью не менее 3 МВт с КПД не менее 30%. "Это фактически аналог семейства турбин "Центавр-40" (турбина производства Solar Turbines, структуры Caterpillar - ИФ). И собственно, здесь мы также рассчитываем, что опытные образцы появятся в ближайшее время", - пояснил чиновник.

Замминистра прокомментировал "Интерфаксу" затрагивавшуюся машиностроителями на РЭН проблему своевременной контрактации планируемых в будущем к производству турбин большой мощности. По его словам, Минпромторг в настоящее время согласует с Минэнерго планы закупок. "Если в долгосрочную перспективу, то, конечно, мы работаем над этими рисками, работаем вместе с Минэнерго. Вы знаете, что у нас периодически обновляется и актуализируется баланс производства и потребления турбин, именно турбин большой мощности. Это работа двух министерств, и я уверен, что благодаря этой работе как раз мы сможем избежать возможных рисков, связанных с недозагрузкой мощностей", - сказал Иванов.

Что касается поставки уже законтрактованных агрегатов, то, как отметил замглавы Минпромторга, обновленные графики в настоящее время находятся на контроле и соблюдаются поставщиками. "Вы знаете, это не секрет, у нас действительно были определённые сдвиги по срокам производства турбин, в основном паровых, тогда речь шла про это. У нас составлены планы-графики, согласованы с заказчиками. Всё это верифицировано на уровне двух министерств и под руководством курирующих вице-премьеров. Эта работа ведётся, мы за графиками следим, поставлен контроль со стороны производителей, усилены мероприятия, связанные с входным-выходным контролем, аудит графиков производства со стороны заказчиков на площадках производителей. В этом смысле выстроенная система позволяет таких рисков избегать", - заявил он.

Минпромторг Минэнерго Caterpillar Михаил Иванов ОДК Ростех
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