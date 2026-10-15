Аэропорт Домодедово работает по согласованию

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщили в четверг в Росавиации.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.

Меры приняты для обеспечения безопасности полетов. Возможны корректировки в расписании рейсов. Статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.