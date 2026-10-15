Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Столичный аэропорт Шереметьево обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением ограничений на использование воздушного пространства, сообщает Росавиация в четверг.

"Аэропорт Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани", - говорится в сообщении агентства в мессенджере Max.