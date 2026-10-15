Аскару Абдразакову присвоено звание народного артиста РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации вечером в четверг.

Так, звание народного артиста Российской Федерации присвоено артисту-вокалисту государственного бюджетного учреждения культуры и искусства Республики Башкортостан "Башкирский государственный театр оперы и балета" Аскару Абдразакову.

Звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоено Анцевой Екатерине Георгиевне - артистке-вокалистке, члену Санкт-Петербургского отделения Российского творческого Союза работников культуры и Дмитрию Высоцкому - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский драматический театр имени Н.В.Гоголя".

За заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени награждена руководитель автономной некоммерческой организации "Национальный центр исторической памяти при президенте Российской Федерации" Елена Малышева.

За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях медалью "За спасение погибавших" награждена воспитатель детского сада в Бугуруслане (Оренбургская область) Лия Галеева.

В феврале сообщалось, что вооруженный ножом 25-летний мужчина проник в здание детсада в Бугуруслане, где его остановила одна из воспитательниц. Женщина получила ранения, дети не пострадали.

За отвагу и храбрость, проявленные при исполнении профессионального и гражданского долга медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награждаются глава Бердянского муниципального округа Запорожской области Алексей Кичигин, глава Пологовского муниципального округа Запорожской области Алексей Салмин, первый замруководителя администрации губернатора и правительства Запорожской области Дмитрий Соломенный, глава Акимовского муниципального округа Запорожской области Александр Трудоношин и глава администрации Черниговского муниципального округа Запорожской области Илона Щипенко.

Медалью "За храбрость" II степени награжден замруководителя регионального исполнительного комитета движения "Народный фронт "За Россию" в Донецкой Народной Республике.