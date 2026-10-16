Полсотни БПЛА и ракета сбиты над территорией Ростовской области минувшей ночью

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в пятницу, что, по уточненной информации, в ходе атаки на регион минувшей ночью было уничтожено и подавлено около 50 БПЛА и ракета.

"По уточненной информации в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область минувшей ночью было уничтожено и подавлено около 50 БПЛА и ракета", - говорится в сообщении канала губернатора.

Пострадавший мужчина находится в больнице, врачи оказывают ему помощь, отметил губернатор.

Он добавил, что в Аксайском районе возгорание ликвидировано. В Куйбышевском районе повреждено остекление в двух частных домах.