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Минобороны РФ заявило о поражении сухогруза в Черном море

Минобороны РФ заявило о поражении сухогруза в Черном море
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар по судну в Черном море, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения", - заявили в министерстве.

Также в Минобороны сообщили о поражении логистического центра "Блум", используемого для хранения грузов военного и двойного назначения.

"В результате удара в Одесской области поражен логистический центр "Блум" в населенном пункте Теплодар, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.

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