Минобороны РФ заявило о поражении сухогруза в Черном море
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ночью нанесли удар по судну в Черном море, заявили в Минобороны РФ в пятницу.
"Поражено морское судно типа сухогруз, доставлявшее в порт Одесса грузы военного назначения", - заявили в министерстве.
Также в Минобороны сообщили о поражении логистического центра "Блум", используемого для хранения грузов военного и двойного назначения.
"В результате удара в Одесской области поражен логистический центр "Блум" в населенном пункте Теплодар, используемый для хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ", - говорится в сообщении.