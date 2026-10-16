В Брянской области за сутки сбили 189 БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об отражении атаки дронов на регион.

"За прошедшие сутки над территорией Брянской области подразделениями ПВО Министерства обороны, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте, спецподразделениями Росгвардии по Брянской области уничтожено 189 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал он в мессенджере.

О последствиях не сообщается.