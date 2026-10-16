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Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

Для импортных счетчиков плата будет в четыре раза выше

Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект № 12326-9, который предлагает взимать плату с юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за внесение сведений о результатах поверки средств измерений в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

При этом предлагается не взимать плату за внесение в реестр за поверку средств измерений в области обороны и безопасности государства, в области использования атомной энергии, а также счетчиков, применяемых при учете объема потребляемых коммунальных ресурсов и принадлежащих физическим лицам, или включенных в состав общего имущества в многоквартирном доме, а также средств измерений, применяемых при осуществлении деятельности по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Размер платы будет формироваться расчетным путем на основании умножения базовой стоимости на коэффициент оплаты. При этом коэффициент для средств измерений, изготовленных на территории России или на территории СССР (в период его существования) предполагается установить равным 1. А для средств измерений, изготовленных за пределами России - равным 4.

При установлении размера платы по указанным критериям планируется ежегодное пополнение бюджета на сумму около 6,7 млрд, рублей.

Ожидаемые поступления в федеральный бюджет в связи с введением платы могут быть учтены при планировании расходов как дополнительный источник финансирования мероприятий, направленных на предоставление мер государственной поддержки субъектам деятельности в сфере промышленности в области развития системы обеспечения единства измерений, также преодоление зависимости от зарубежной измерительной техники, предусматривают разработчики.

Отмечается, что по состоянию на 2020 год количество утвержденных типов средств измерений российского производства составляло 54% от общего количества, а по результатам 2025 года данный показатель составил 74%. В натуральном выражении потенциал импортозамещения оценивается в сумму более 150 млрд, рублей в год, а экспортный потенциал составляет более 100 млрд, рублей в год.

Закон, в случае принятия, должен вступить в силу с 1 сентября 2027 года, предусматривает проект.

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