Поиск

В Калужской области ПВО сбила еще 48 дронов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на пятницу в регионе было уничтожено еще 48 беспилотников.

"За минувшую ночь силами ПВО уничтожены еще 48 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Износковского, Медынского, Перемышльского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал он и добавил, что, по предварительным данным, люди и инфраструктура не пострадали.

Ранее утром он сообщил, что вечером в четверг и в ночь на пятницу в регионе было сбито 27 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Козельского, Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.

Владислав Шапша Калужская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Русагротранс" прогнозирует рост экспорт пшеницы в октябре до 3 млн тонн

Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

 Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

Мантуров заявил о переговорах России и Индонезии о строительстве космодрома

Россия и Индонезия обсуждают пилотный рейс по Севморпути в 2027 году

Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни

 Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни

Владимирский губернатор сообщил об отраженной атаке на тепловую инфраструктуру
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12346 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов