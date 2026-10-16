В Калужской области ПВО сбила еще 48 дронов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в ночь на пятницу в регионе было уничтожено еще 48 беспилотников.

"За минувшую ночь силами ПВО уничтожены еще 48 БПЛА над территориями Бабынинского, Дзержинского, Износковского, Медынского, Перемышльского, Ферзиковского и Юхновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги", - написал он и добавил, что, по предварительным данным, люди и инфраструктура не пострадали.

Ранее утром он сообщил, что вечером в четверг и в ночь на пятницу в регионе было сбито 27 БПЛА над территориями Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Козельского, Сухиничского и Ульяновского муниципальных округов, а также на окраине Калуги.