Два подростка из Тобольска получили сроки за поджог техники на железной дороге

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Екатеринбурге Центральный окружной военный суд приговорил к срокам в воспитательной колонии двоих подростков из Тобольска за поджог автомотрисы и снегоуборочной машины, сообщила Уральская транспортная прокуратура.

Суд установил, что подсудимые, действуя за вознаграждение по заданию, полученному в интернете, "в целях дестабилизации деятельности органов власти на станции Тобольск в Тюменской области в декабре 2024 года подожгли автомотрису и снегоуборочную машину". В результате ОАО "РЖД" был нанесен ущерб на общую сумму свыше 265 тысяч рублей. За совершенное подростки получили от организатора преступления 52 тысячи рублей.

Суд признал их виновными по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК (теракт) и назначил наказания в виде девяти и восьми лет воспитательной колонии. Полученная от кураторов сумма конфискована в доход государства.