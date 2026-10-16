Поиск

Минобрнауки анонсировало поэтапную индексацию зарплат вузовских педагогов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Индексация заработной платы педагогов высшей школы планируется на уровне 6,8% в 2027 году, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

"В параметрах бюджета на 2027 год индексация заработной платы указанных категорий работников запланирована в размере 6,8%", - сказал Омельчук на заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию в пятницу.

Он добавил, что на 2028 год индексация составит 6,9%, на 2029 год – 7,1%.

Минобрнауки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Русагротранс" прогнозирует рост экспорт пшеницы в октябре до 3 млн тонн

Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

 Госдуме предложили ввести плату за внесение данных о поверке счетчиков для юрлиц и ИП

Мантуров заявил о переговорах России и Индонезии о строительстве космодрома

Россия и Индонезия обсуждают пилотный рейс по Севморпути в 2027 году

Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни

 Третьяковка перезапустит печатную версию одноименного журнала о культуре и музейной жизни

Владимирский губернатор сообщил об отраженной атаке на тепловую инфраструктуру
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 12346 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3912 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 479 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 149 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 200 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 126 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 460 материалов
Нобелевская премия - 2026 Нобелевская премия - 2026 6 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 259 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9593 материалов