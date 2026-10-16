Минобрнауки анонсировало поэтапную индексацию зарплат вузовских педагогов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Индексация заработной платы педагогов высшей школы планируется на уровне 6,8% в 2027 году, сообщил замминистра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук.

"В параметрах бюджета на 2027 год индексация заработной платы указанных категорий работников запланирована в размере 6,8%", - сказал Омельчук на заседании комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию в пятницу.

Он добавил, что на 2028 год индексация составит 6,9%, на 2029 год – 7,1%.