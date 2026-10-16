Лавров заявил, что жертвой геополитических экспансий Запада может стать любая страна

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Жертвой "цветной революции", создаваемых странами Запада, может стать любое государство, включая партнеров России в Центральной Азии, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Жертвой геополитических экспансий Запада, оркестрируемых Западом цветных революций, может оказаться абсолютно любая страна мира, в том числе наши партнеры в Центральной Азии. В отношении целого ряда наших соседей уже были предприняты такие попытки, которые удалось купировать", - сказал он, выступая на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

Лавров отметил: "государства коллективного Запада уже многие годы пытаются создать очаги напряженности по периметру наших с вами границ. В частности, общеизвестна их роль в рукотворном создании украинского кризиса через многолетнее безостановочное расширение НАТО на восток к российским рубежам, а также через безоглядную поддержку откровенно неонацистского русофобского киевского режима, в очередной раз проявляющего себя буквально в эти дни".