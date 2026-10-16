Лавров отметил, что формат РФ-Центральная Азия дополнит механизмы регионального сотрудничества

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Формат "Россия - Центральная Азия" будет дополнять традиционные механизмы регионального сотрудничества, в том числе ОДКБ, СНГ и ШОС, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Россия видит в своих внешнеполитических партнерах и союзниках важнейший актив нашей внешней политики и нашего развития. Построен и развивается формат Россия - Центральная Азия, он хорошо себя зарекомендовал наряду с аналогичными структурами 5+, которые Центральная Азия учредила со многими другими внешними игроками", - сказал он на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

По словам министра, этот формат "естественен, учитывая географическую, историческую близость" государств.

"И, конечно, этот формат будет органично дополнять упомянутые мною традиционные механизмы регионального сотрудничества в виде ОДКБ, ЕврАзЭС, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества", - добавил Лавров.