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МВД предупредило о новой мошеннической схеме с оплатой налогов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Новая схема с сообщением от ФНС РФ начала использоваться мошенниками, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу.

"МВД России предупреждает о новых схемах, которые используют мошенники в период проведения кампании по уплате налогов", - сказала Волк.

По ее данным, полицейские фиксируют случаи распространения мошенниками фишинговых ссылок от имени Федеральной налоговой службы.

В мессенджерах россиянам приходят сообщения якобы от ФНС, с уведомлением о необходимости проверки налоговых начислений. "В сообщении предлагается перейти по ссылке, которая на самом деле ведет на поддельный сайт", - пояснила Волк.

По ее словам, на открывшемся сайте, замаскированном под госсервис, налогоплательщика просят авторизоваться в личном кабинете, введя код из появившегося уведомления. Далее отображается информация о взломе учетной записи портала "Госуслуги" и высвечиваются номера телефонов техподдержки, "которые на самом деле связывают жертву с оператором мошеннического колл-центра", подчеркнула Волк.

МВД РФ рекомендует проверять информацию о налогах только в личном кабинете на официальном сайте ФНС РФ или в приложении ведомства.

"Не переходите по ссылкам, отправленным в мессенджерах, и не указывайте персональные данные на непроверенных страницах", - добавили в ведомстве.

МВД РФ
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