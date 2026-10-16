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Глава МИД России встретится с вице-премьером Сербии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 16 октября, проведет в Москве переговоры с вице-премьером Сербии Ивицей Дачичем, сказала на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Сегодня состоится встреча главы российского внешнеполитического ведомства с заместителем председателя правительства, министром внутренних дел Республики Сербия Ивицей Дачичем. Планируется обсудить вопросы двустороннего многопланового взаимодействия, ситуацию в Косово и Балканском регионе. Обменяться мнениями по международной повестке", - сказала она.

МИД Сербия Мария Захарова Сергей Лавров Ивица Дачич
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