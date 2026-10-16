Прокуроры за полгода подали иски в интересах жертв мошенников на 4,5 млрд рублей

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Прокуроры в первом полугодии текущего года подали в суды более 10 тыс. исков в интересах потерпевших от дистанционных мошенничеств, взыскали более 109 млн рублей. Об этом сообщил начальник отдела по надзору за исполнением законов в сфере информационных технологий и защиты информации Главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры РФ Олег Кипкаев.

"Прокуроры в предусмотренных законом случаях обращаются в суд в интересах потерпевших. За первое полугодие 2026 года предъявлено более 10 тысяч таких исков на сумму свыше 4,5 миллиарда рублей. По исполненным судебным решениям уже взыскано более 109 миллионов", - сказал Кипкаев, выступая на "круглом столе" на тему "Вызовы правам граждан в цифровой среде", организованном Роскомнадзором, в национальном центре "Россия".

По его словам, один из способов защиты жертв мошенников – взыскание похищенных средств, в том числе через счета, по которым они проходили, так называемых дропперов. Также можно в суде оспорить кредитные договоры, заключенные под влиянием мошенников.

"Конечно, удовлетворенный иск и реально возвращенные деньги – не одно и то же. Поэтому мы должны смотреть и на исполнение судебных решений. Для потерпевшего этот результат важнее любой отчетной цифры", - отметил представитель Генпрокуратуры.

Кипкаев сообщил со ссылкой на данные МВД РФ, что за первые шесть месяцев этого года зарегистрировано почти 253 тысячи преступлений, совершенных с использованием ИКТ-технологий или в сфере компьютерной информации.

"Это почти на треть меньше, чем год назад. Число дистанционных мошенничеств тоже снизилось примерно на 27%. Снижение существенное. И все же почти 253 тысячи преступлений за полгода – это очень много", - сказал он.

В прошлом году, по его словам, прокуроры также выявили нарушения в работе почти 1,5 тыс. дилеров операторов связи в 84 регионах РФ. "Проблемы обнаруживались уже при заключении договоров с абонентами. В первом полугодии этого года возбуждено более 80 административных дел в отношении операторов связи за неисполнение обязанностей, связанных с противодействием противоправному использованию телефонной связи", - сказал представитель Генпрокуратуры.