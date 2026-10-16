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В Челябинской области создали управление для защиты от атак БПЛА

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Челябинской области создано главное управление беспилотных авиационных систем для защиты объектов от атак БПЛА, такой документ подписал губернатор Алексей Текслер, сообщила его пресс-служба.

"Ключевой задачей нового органа исполнительной власти станет организация комплексной защиты критически важных объектов инфраструктуры Челябинской области от угроз воздушного нападения", - говорится в сообщении.

Управление станет единым координирующим органом, который обеспечит межведомственное взаимодействие региональных и федеральных органов власти, военных и правоохранительных структур, муниципалитетов, предприятий и организаций. В его состав войдут уже существующие структурные подразделения Министерства общественной безопасности региона и областного учреждения "Центр гражданской обороны", которые отвечают за организацию защиты объектов, работу дежурных служб и обеспечивают деятельность оперативного штаба Единого национального центра.

"Создание отдельной структуры обусловлено возросшими атаками беспилотников на промышленные, энергетические и инфраструктурные объекты в регионах России. В текущих условиях особое значение приобретает эффективная система защиты по своевременному выявлению угроз безопасности стратегически важных объектов и оперативное реагирование на них", - поясняет пресс-служба.

Алексей Текслер Челябинская область
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