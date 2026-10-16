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Москва планирует напрямую взаимодействовать с Афганистаном в сфере безопасности

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Москва намерена выстраивать конструктивное сотрудничество с Кабулом, взаимодействовать с действующим афганским руководством напрямую в сфере безопасности, экономики и региональной стабильности, сообщил заместитель секретаря Совбеза РФ Алексей Шевцов.

"Россия исходит из того, что процветающий, мирный и независимый Афганистан отвечает интересам всех стран региона и намерена выстраивать конструктивное сотрудничество с Кабулом, взаимодействовать с действующим афганским руководством напрямую, исходя из важности решения общих задач в сфере безопасности, экономики и региональной стабильности", - сказал Шевцов в пятницу на пленарном заседании конференции ОДКБ, СНГ, ШОС по безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

Он напомнил, что 6 октября секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу провел переговоры с министром иностранных дел Афганистана Амир Ханом Моттаки. "В ходе встречи была подтверждена готовность развивать сотрудничество в сфере борьбы с терроризмом и наркопреступностью", - отметил Шевцов.

По его словам, диалог с Афганистаном в сфере безопасности важен также с точки зрения недопущения возобновления присутствия на афганской территории внерегиональных государств.

"Как известно, страны НАТО не скрывают своих планов вернуть военную инфраструктуру на территорию Афганистана, хотя именно 20-летнее военное присутствие США и их союзников привело к дестабилизации страны и превращению ее в нарколабораторию мирового масштаба", - заявил замсекретаря СБ РФ.

"У России, Афганистана и стран Центральной Азии общие вызовы и угрозы, и бороться с ними гораздо сподручнее сообща. Нельзя допустить, например, чтобы террористические группировки, в том числе аффилированные с ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация), использовали афганскую территорию для своей деятельности", - сообщил он.

По словам Шевцова, экономическое взаимодействие с Афганистаном важно как в двустороннем плане, так и в контексте реализации транспортных и энергетических проектов в регионе.

"Афганистан занимает стратегическое положение на пересечении маршрутов, связывающих Центральную Азию, Южную Азию, Ближний Восток и Россию. Его устойчивая интеграция в региональные логистические и энергетические схемы способна расширить возможности торгово-экономического сотрудничества, сократить транспортные издержки и существенно усилить экономическую устойчивость государств Евразии", - сказал он.

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