Аэропорт Уфы отменил восемь рейсов и задержал больше 20

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Рейсы в аэропорт Уфы прибывают и вылетают с опозданием - более 20 задержаны, восемь отменены, судя по онлайн-табло аэропорта.

"Сбои в расписании связаны с ограничениями на использование воздушного пространства", - сказано на сайте предприятия.

Отменены вылет и прилет рейсов "Аэрофлота" в Москву, а также рейсы авиакомпании "ЮТэйр" в Игарку и Екатеринбург в обоих направлениях.

Скорректировано время прилета и вылета 26 рейсов нескольких авиакомпаний. Так, "ЮТэйр" задерживает вылеты в Сургут, Екатеринбург, Новый Уренгой и Москву. "ИрАвиа" и NordStar сообщают о задержках рейсов на вылет и прилет в Сургут и Бованенково. "Икар" задерживает рейс в Нижний Новгород, "Россия" - в Москву. Также с опозданием прибывают рейсы авиакомпании "Победа" из Москвы и Сочи.

Работу аэпорта ограничивали утром. В Башкирии вводили режим беспилотной опасности, он уже отменен.