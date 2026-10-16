Житель Кубани оштрафован за несообщение о теракте

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае Курганинский районный суд оштрафовал местного жителя на 60 тыс. рублей за несообщение о совершенном теракте, информирует объединенная пресс-служба судов Кубани.

Суд установил, что в октябре 2025 года трое приятелей подсудимого предложили ему поехать вместе с ними в Курганинск, на что он, не зная о цели поездки, согласился.

"Прибыв к железнодорожному перегону "Курганная - Кошехабль", приятели оставили подсудимого и попросили их дождаться. Вернувшись, они показали ему снятое на телефон видео, на котором видно, как они поджигают релейный шкаф", - говорится в сообщении.

Таким образом, фигурант достоверно знал, что его приятели совершили теракт, однако не сообщил о преступлении.

Молодой человек полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

Причастность к поджогу троих жителей Курганинского района установили сотрудники УФСБ по Краснодарскому краю, на них заведено уголовное дело.

Также сотрудники ФСБ установили вину подсудимого. Ему инкриминировали ст. 205.6 УК (несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лицах, которые, по достоверным сведениям, совершили преступление, предусмотренное ст. 205 УК (террористический акт)).

Приговор вступил в законную силу.