В Москве осудили новые санкции Евросоюза

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Москве решительно осуждают любые односторонние рестрикции, включая новый, 22-й пакет санкций Евросоюза против России, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Наша позиция остаётся неизменной: решительно осуждаем любые односторонние принудительные меры, принятые в обход Совета Безопасности ООН, и отрадно, что всё больше стран мирового большинства поддерживают этот подход, наш подход", - сказала она.

Она отметила, что помимо единовременного расширения санкций и включения в новый пакет дополнительно 826 российских организаций и 743 физических лиц, там есть отдельные законодательные акты: "это они называются законодательными актами, вот эту нелегитимную деятельность - рестрикции были также распространены на 77 российских граждан в связи с организацией выборов".

"Теперь они санкции вводят в отношении наших граждан за проведение наших же выборов на нашей же территории. В данном контексте отмечаем, что жители Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в марте 2014 года и в сентябре 2022 года приняли решение войти в состав России. И все попытки представить выборы в этих регионах в качестве нелегитимных не имеют ничего под собой в виде фактов", - отметила Захарова.

"Европейский союз не обладает ни юридическим, ни моральным правом вмешиваться в эти процессы и уж тем более осуждать, накладывать какие-то ограничения. При этом распространение рестрикций на столь значительное число физических и юридических лиц в очередной раз свидетельствует о структурном бессилии Брюсселя, который исчерпал рычаги давления на нашу страну", - подчеркнула она.