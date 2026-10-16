Минобороны сообщило о переходе под контроль РФ трассы Волчанск-Бударки в Харьковской области

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российские военные взяли под контроль трассу Волчанск-Бударки в Харьковской области, по которой ВСУ пытались прокладывать логистические маршруты, заявили в Минобороны РФ в пятницу.

"Под контроль группировки войск "Север" полностью перешла трасса Волчанск - Бударки, по которой подразделения ВСУ постоянно пытались прокладывать логистические маршруты для доставки боеприпасов и продовольствия на свои огневые позиции", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Варваровка и Николаевка в Харьковской области.

По информации ведомства, штурмовые группы корректировали огонь артиллерии, а операторы ударных БПЛА с воздуха выявляли маршруты движения техники украинских военных и заблаговременно поражали цели, лишая ВСУ доставки боеприпасов и продовольствия на позиции.

Взятие под контроль населенных пунктов Варваровка и Николаевка осуществили военнослужащие штурмовых подразделений 126 мотострелкового полка 71-й гвардейской мотострелковой дивизии 14 армейского корпуса группировки войск "Север", сообщило министерство.

По его данным, закрепившись в селах, военнослужащие приступили к проведению зачистки зданий, подвальных помещений и прилегающей территории.

"Подразделения группировки войск "Север", одновременно наступая на нескольких направлениях, продолжают расширение полосы безопасности вдоль российско-украинской границы в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины", - говорится в сообщении.