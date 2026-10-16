Затраты на отечественное ПО учтут при подтверждении производства российской промпродукции

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило проект постановления, по которому 1 января 2028 года планируется учитывать затраты на разработку, закупку и обновление отечественного программного обеспечения (ПО) при подтверждении производства российской промышленной продукции. Документ опубликован на портале проектов нормативных актов.

В том числе, предлагается учитывать затраты на российские PLM-решения, используемые для проектирования продукции, моделирования технологических процессов и разработки документации.

"Планируется, что с 1 января 2028 года при подтверждении производства российской промышленной продукции в расчете баллов за НИОКР Минпромторга будут учитываться затраты на отечественное инженерное программное обеспечение, включая российские PLM-системы. Это расширит возможности предприятий по набору баллов и создаст дополнительный стимул использовать российское ПО при создании российской промышленно продукции", - объяснили в Минцифры.

Министерство поясняет, что главная цель предлагаемой новации - ускорить переход российского автопрома с зарубежных PLM-платформ на отечественные цифровые решения.

"Для компаний это дополнительный экономический стимул внедрять российское ПО, а для отрасли - дополнительная возможность обеспечить спрос на отечественные IT-разработки в сфере инженерных и производственных технологий", - отмечает Минцифры.