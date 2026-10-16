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В России до конца года модернизируют 1562 кадровых центра

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Программа комплексной трансформации службы занятости позволит до конца года завершить модернизацию в 1562 кадровых центрах, еще свыше 225 центров обновят в 2027 году, сообщил в Госдуме глава Минтруда Антон Котяков.

"Важным направлением остается комплексная трансформация службы занятости и создание кадровых центров работы в России. До конца года в общей сложности с начала реализации проекта у нас будет модернизировано уже 1562 кадровых центров в 57 регионах нашей страны", - сказал он.

По словам министра, в 2027 году программа будет расширена - к ней присоединятся еще 11 территорий, в том числе три региона - Якутия, Луганская Народная Республика и Запорожская область - где модернизация в 2026 году была разделена на два года.

"Также к проекту модернизации у нас подключится в следующем году Донецкая Народная Республика, Республика Хакасия, Алтайский край, Новосибирская область, Ростовская область, Еврейская автономная область и ХМАО. Всего в 2027 году будет открыто 225 обновленных кадровых центров", - подчеркнул он.

При этом полную трансформацию всей сети кадровых центров планируется завершить в 2030 году, "и здесь мы тоже движемся постепенно", резюмировал Котяков.

Антон Котяков Запорожская область Минтруда ДНР ЛНР
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