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РФ готова сотрудничать с разными силами в Йемене для урегулирования в этой стране

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжит активную политико-дипломатическую работу для урегулирования ситуации вокруг Йемена, готова к сотрудничеству как с официальными йеменскими властями, так и с другими влиятельными политическими силами страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Россия как ответственный участник международного сообщества и постоянный член Совета Безопасности ООН продолжит интенсивную политико-дипломатическую работу с заинтересованными партнерами в регионе в интересах деэскалации обстановки в Йемене. И выражаем готовность к конструктивному сотрудничеству с официальными йеменскими властями, а также другими влиятельными йеменскими политическими силами", - сказала Захарова на брифинге в пятницу.

По словам представителя МИД РФ, российская сторона убеждена, "что альтернативы поиску решения имеющихся проблем путем конструктивного инклюзивного диалога просто не существует".

Как отметила Захарова, российская сторона неоднократно указывала на то, что "эскалация напряженности в этой арабской стране несет реальные угрозы безопасности и стабильности всего региона".

"С первых дней конфликта Россия призывала к незамедлительному прекращению огня, неизменно подчеркивала необходимость создания благоприятных условий для запуска полноформатного переговорного процесса в целях достижения всеобъемлющего мирного урегулирования под эгидой ООН с учетом интересов и озабоченностей всех сторон противостояния. Основой для него могла бы стать дорожная карта, которая была согласована, как вы помните, в конце 2023 года при активном содействии султана Омана с руководством движения "Ансар Аллах". И она уже была одобрена международно признанными властями Йемена", - сказала представитель внешнеполитического ведомства.

"Мы считаем важным не допустить дальнейшего расширения масштабов текущей конфронтации, втягивания в нее новых участников", - подчеркнула Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Йемен
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