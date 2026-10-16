При назначении техсредств реабилитации теперь будут учитывать образ жизни гражданина

Заявку на новое средство реабилитации теперь можно подать за 2 месяца до истечения срока старого

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Граждане могут обратиться за электронным сертификатом или непосредственно техническим средством реабилитации (ТСР) за 60 дней до истечения срока эксплуатации предыдущего изделия, сообщил в Госдуме министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Мы дали возможность обращаться за сертификатом или непосредственно за техническим средством реабилитации заблаговременно. Гражданин имеет возможность еще до истечения срока использования прошлого изделия обратиться за новым изделием, за получением его либо в натуральном виде, либо через электронный сертификат. То есть (...) до истечения срока эксплуатации за 60 дней", - сказал Котяков в пятницу на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам по проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования на 2027-2029 годы.

По словам Котякова, на обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов с учетом субвенций в Москве предусмотрено более 151 млрд рублей.

Увеличение объема финансирования, уточнил он, связано с рядом факторов, ключевой из которых - это повышение доступности и простоты использования механизмов электронной сертификации.

"Вот уже несколько лет, благодаря возможности обращения за техническими средствами реабилитации онлайн, а также расширению перечня бесплатно предоставляемых изделий, порядка 10% тех, кто раньше имел право, но не обращался за ТСР, сегодня такой возможностью пользуются и обращаются за государственной поддержкой", - сказал министр.

В этой связи выросла доля оформления электронных сертификатов. "По итогам 2026 года, по состоянию на 1 октября, уже доля в расходах всех средств на ТСР, электронный сертификат занимает почти 80%. То есть у нас осталось только 20%, когда граждане отказываются самостоятельно выбрать технические средства и просят приобрести для них через конкурсную процедуру, через социальный фонд соответствующие средства реабилитации", - сообщил Котяков.

Помимо этого, в качестве нововведений глава министерства назвал учет социальных показаний гражданина при назначении технических средств реабилитации.

"В перечень социальных показаний включаются: проживание, образ жизни, увлеченность спортом. Это также учитывается при формировании и составлении программы реабилитации гражданина", - резюмировал министр.