Захарова отметила антироссийскую политику правительства Италии
Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия всегда готова к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами при отсутствии у них недружественной русофобской внешнеполитической линии, заявила представитель МИД Мария Захарова.
"Мы всегда были готовы к развитию отношений со всеми конструктивными силами, которые не исповедуют русофобию, которые не действуют против нашей страны", - сказала она, комментируя по просьбе журналистов возможность возобновления российско-итальянского сотрудничества.
Дипломат отметила, что по причине антироссийской политики правительства Италии сегодня полноценных контактов с Римом нет, однако сами граждане этой страны крайне заинтересованы в адекватных связях с Москвой.
"У официального Рима нет достаточной политической воли, чтобы действовать в интересах своих граждан вопреки, так сказать, требованиям их хозяев в Брюсселе и в других столицах", - заключила Захарова.