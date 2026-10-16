Захарова отметила антироссийскую политику правительства Италии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия всегда готова к конструктивному взаимовыгодному сотрудничеству со всеми странами при отсутствии у них недружественной русофобской внешнеполитической линии, заявила представитель МИД Мария Захарова.

"Мы всегда были готовы к развитию отношений со всеми конструктивными силами, которые не исповедуют русофобию, которые не действуют против нашей страны", - сказала она, комментируя по просьбе журналистов возможность возобновления российско-итальянского сотрудничества.

Дипломат отметила, что по причине антироссийской политики правительства Италии сегодня полноценных контактов с Римом нет, однако сами граждане этой страны крайне заинтересованы в адекватных связях с Москвой.

"У официального Рима нет достаточной политической воли, чтобы действовать в интересах своих граждан вопреки, так сказать, требованиям их хозяев в Брюсселе и в других столицах", - заключила Захарова.