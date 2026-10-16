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Делегация РФ во главе с Оверчуком планирует вскоре посетить Афганистан

Об этом сообщил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Российская делегация во главе с вице-премьером РФ Алексеем Оверчуком вскоре посетит Афганистан; визит будет посвящен торгово-экономическому сотрудничеству двух стран, сообщил специальный представитель президента России по Афганистану, советник министра иностранных дел РФ Замир Кабулов.

"Растет товарооборот между нашими странами, за первое полугодие этого года он вырос в два раза. Цифры абсолютно скромные, если сравнить с другими. Но когда это касается Афганистана, который поднимается на ноги после 20-летней американо-натовской оккупации, это имеет существенное значение. Важно, что эта тенденция носит устойчивый и поступательный характер. Будем стараться поддерживать такие же темпы развития", - сказал он на конференции ОДКБ, СНГ и ШОС по вопросам безопасности в Центральной Азии и Афганистане.

"Этому скоро будет посвящена поездка большой представительной российской делегации во главе с вице-премьером правительства России Алексеем Логвиновичем Оверчуком", - сообщил Кабулов.

Замир Кабулов Афганистан Алексей Оверчук
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