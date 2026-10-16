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В РФ из-за кибератак приостановили национальные исследования качества образования

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Рособрнадзор ведёт работу по устранению последствий мощнейших кибератак и усилению защиты информационных систем, из-за инцидента приостановлено проведение национальных сопоставительных исследований качества образования; о новых сроках исследования сообщат позже, заявили в ведомстве.

"Рособрнадзор временно приостановил проведения национальных сопоставительных исследований качества общего образования (НСИ) в школах и организациях среднего профессионального образования из-за мощнейших кибератак", - говорится в сообщении, размещенном в канале Рособрнадзора в мессенджере Max в пятницу.

В частности, атаке подверглись информационные ресурсы Рособрнадзора и его подведомственной организации Федеральный институт оценки качества образования (ФИОКО).

Вследствие атак на экранах компьютеров отдельных участников исследований при проведении анкетирования отображались страницы с сообщениями экстремистского характера, рассказали в Рособрнадзоре.

Там добавили, что в настоящее время профильные специалисты ведомства ведут комплексную работу по устранению последствий инцидента и усилению защиты информационных систем Рособрнадзора.

"Принимаются все необходимые меры по нейтрализации последствий атак для исключения повторения подобных ситуаций и обеспечения надёжного проведения исследований качества образования в дальнейшем. Рособрнадзор приносит извинения всем участникам исследования - обучающимся, родителям (законным представителям), педагогам и администрациям образовательных организаций - за доставленные неудобства", - заявили в ведомстве.

Там добавили, что о новых сроках проведения исследований будет сообщено дополнительно на официальных ресурсах Рособрнадзора.

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