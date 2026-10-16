Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Дальние бомбардировщики Ту-22М3 Воздушно-космических сил России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского моря, сообщает министерство обороны РФ.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил. Продолжительность полета составила более четырех часов", - говорится в сообщении Минобороны, распространенном в пятницу.

По данным ведомства, "на отдельных этапах маршрута дальние бомбардировщики сопровождались истребителями иностранных государств".