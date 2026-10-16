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Минпросвещения РФ обозначило допустимые временные рамки школьных занятий

Минпросвещения РФ обозначило допустимые временные рамки школьных занятий
Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что школьное расписание должно быть комфортным для всех участников образовательного процесса и соответствовать нормам Роспотребнадзора.

"Важно, чтобы расписание учебного дня было комфортным для всех участников образовательного процесса. При этом оно должно соответствовать санитарным нормам Роспотребнадзора и порядку организации образовательной деятельности, утвержденному Минпросвещения России", - сказал Кравцов журналистам.

Он отметил, что по действующим правилам занятия не могут начинаться раньше восьми часов утра и заканчиваться позже 19 часов вечера при наличии второй смены.

"Конкретное время начала уроков устанавливает сама образовательная организация, опираясь на предложения родителей, начало светового дня и другие условия. Расписание закрепляется в локальном нормативном акте школы, но не может противоречить федеральным требованиям", - сообщил министр.

Ранее заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб предложил перенести начало уроков с восьми на девять утра на период после осенних и до весенних каникул. По его словам, это позволит повысить безопасность учеников, которым приходится добираться до школы в темное время суток.

Минпросвещения РФ
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