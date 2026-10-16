Военный суд назначил долгие сроки фигурантам дела о терактах в Мелитополе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительные приговоры четверым подсудимым по делу о терактах в Запорожской области, в том числе в убийстве полицейского и подготовке подрыва заместителя начальника полиции ГУ МВД по региону, сообщили в пресс-службе.

Елене Рой назначено 25 лет колонии общего режима, Сергею Гаркуше, Сергею Евтушенко - тоже по 25 лет, Игорю Гаранину - пожизненный срок. Евтушенко и Гаркуша будут отбывать срок в колонии строгого режима, Гаранин - в колонии особого режима.

В зависимости от степени участия фигуранты осуждены по ч.2 ст.205.4 (организация террористического сообщества), п."а" ч.2 ст.205 (теракт), п."б" ч.3 ст.205 (теракт, повлекший смерть человека), ч.1 ст.30, п."б" ч.3 ст.205 (подготовка к теракту), ч.4 ст.222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) и ч.3 ст.223.1 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ).

Гособвинение просило для троих обвиняемых мужчин пожизненный срок, для женщины - 28 лет колонии общего режима.

По версии следствия, в феврале 2022 года было создано террористическое сообщество для подготовки и совершения терактов в Мелитополе. В него в разное время вошли подсудимые. Гаранин, Рой и Гаркуша обязались вести наблюдение за объектами, получать и хранить взрывчатые вещества и компоненты самодельных взрывных устройств, а также непосредственно совершать теракты. Гаранин также изготавливал СВУ. Евтушенко обеспечивал получение, ношение и хранение компонентов.

Утром 15 ноября 2022 года злоумышленники попытались ликвидировать сотрудника ВГА Мелитополя, однако ему удалось выжить после подрыва, причиненный вред здоровью пострадавшего был оценен как средней тяжести.

Кроме того, по материалам дела, 27 апреля 2023 года подельники подорвали заместителя начальника управления МВД "Мелитопольское", он погиб, его водитель получил травмы, которые были оценены как легкий вред здоровью.

В марте 2023 года Гаранин, Рой и Гаркуша получили задание подорвать заместителя начальника полиции ГУ МВД по Запорожской области. Однако довести преступление до конца они не смогли в связи с задержанием сотрудниками правоохранительных органов.