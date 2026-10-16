РСТ прокомментировал жалобы отдыхающих в Таиланде на пробитые степлером паспорта

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - В Таиланде прикрепление сопроводительных бумаг к загранпаспорту степлером - давняя практика, а случаи порчи документов в результате таких действий единичны, сообщил Российский союз туриндустрии.

Ранее СМИ сообщили, что российские туристы в Таиланде пожаловались на иммиграционных офицеров и сотрудников отелей, которые степлером прикрепляют квитанции к загранпаспортам, оставляя дыры и следы клея. Путешественники опасались, что российские пограничники признают загранпаспорта с такими дефектами недействительными.

"По доступным нам сведениям, оснований говорить о намеренной порче именно российских паспортов или каком-либо распоряжении на этот счет нет. Отдельный сотрудник действительно может действовать неаккуратно, однако сама практика крепления бумаг появилась задолго до нынешних сообщений. Туристам следует внимательно обращаться с документами, проверять их после передачи другим лицам и своевременно реагировать на повреждения", - рассказал эксперт РСТ, руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Он отметил, что небольшие отверстия от скобы на свободной странице сами по себе не означают автоматической недействительности паспорта.

"Значение имеют характер повреждения, читаемость персональных данных и отметок, сохранность фотографии, машиночитаемой зоны и защитных элементов. Каждый случай требует отдельной оценки", - пояснил эксперт.

Также заранее можно вежливо попросить сотрудника использовать обычную скрепку вместо степлера.

По его словам, если паспорт заметно повредили, туристу следует сразу обратиться к старшему сотруднику иммиграционной службы аэропорта, сообщить о случившемся и попросить зафиксировать обстоятельства.

"При серьезных повреждениях необходимо связаться с российским консульством, чтобы уточнить возможность дальнейшего использования документа и при необходимости оформить новый паспорт либо свидетельство на возвращение в Россию. Самостоятельно заклеивать страницы, вырывать скобы или силой снимать наклейки не стоит - это может увеличить повреждение", - уточнил Кайль.