Глава "Газпром нефти" заявил, что НК прошли серьезный путь в плане защиты своих объектов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Нефтяные компании ранее рассматривали избыточные производственные мощности как фактор, который снижал экономическую эффективность, ведь за резерв нужно платить, но с учетом текущей ситуации новые вызовы меняют логику работы - нужно создавать физическую прочность, а для этого нужно нести дополнительные издержки, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе Российской энергетической недели (РЭН).

Он напомнил, что российские компании раньше других стран столкнулись с атаками на производственные активы и необходимостью создавать соответствующую защиту.

"На данный момент мы уже прошли серьезный путь и ставим задачу обеспечения полной защиты физической наших объектов", - сказал Дюков.

"С нарушением логистики и необходимости направлять нашу продукцию на новые рынки российские компании тоже столкнулись раньше других. Та работа, которая проведена отраслью, правительством по диверсификации маршрутов, по созданию транспортной инфраструктуры, с запасом обеспечили нам достаточную гибкость и доступ к различных мировым рынкам. Мы смогли оперативно переориентировать без каких-либо потерь масштабы нашей деятельности. Всё более важным маршрутом становится для нас Северный морской путь, который связывает наши ресурсы в Арктике с Азией. Поставки по этому маршруту продолжают постоянно расти", - добавил Дюков.

Он также отметил, что важным фактором для нефтяной отрасли является технологическая устойчивость. "Российские компании столкнулись с такой проблемой какое-то время назад, коллеги из других стран, в принципе, в будущем могут с этим столкнуться. Ещё какое-то время назад считалось, что быть технологически независимым это непозволительная и дорогостоящая роскошь. Зачем пытаться что-то разработать и создать, если можно купить на рынке. Но оказалось, что может быть так: сегодня оборудование или технологии ты можешь купить, а завтра уже нет. И в этом направлении мы начали много делать ещё до санкций. Откровенно говоря, технологические санкции придали нашей отрасли дополнительный импульс для снижения технологического суверенитета. Мы уже очень много сделали, прошли большой путь. Сейчас доля отечественного ПО составляет порядка 90%", - сказал Дюков.