WB зафиксировал в октябре рост спроса на внешние накопители примерно вдвое

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Wildberries в первой половине октября зафиксировал рост спроса на внешние накопители. Так, с 1 по 14 октября в натуральном выражении продажи флешек удвоились, а внешних жестких дисков выросли на 73% по отношению к аналогичному периоду в сентябре, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе RWB.

Чаще всего покупают флешки на 1Тб либо на 64Гб. Среди жестких дисков наиболее популярны модели с объемом 1Тб и 2Тб, впрочем, диски объемом 500Гб тоже очень популярны.

Также удвоились продажи DVD-дисков для записи, хотя по общим объемам они в разы уступают "флешкам" и жестким дискам, добавили в RWB.

Как сообщалось, с 8 по 11 октября в результате атак беспилотников пострадали три ЦОДа "Яндекса". Это вызвало перебои в работе сервисов как самой интернет-компании, так и ряда ресурсов рунета.

При этом 14 октября Сбербанк сообщил об атаке на ЦОД в Саратовской области, но инцидент не повлиял на штатную работу систем кредитной организации.