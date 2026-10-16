Путин заявил, что создание зоны безопасности на приграничных территориях решается успешно

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что создание зоны безопасности на приграничных территориях в зоне СВО идет успешно, и вопрос об этой зоне Россия не намерена обсуждать в ходе возможных мирных переговоров с Киевом.

"Эта задача решается успешно. Наша цель - обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России. И делать это предметом возможных мирных переговоров с Украиной мы не планируем", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировкой войск.

Он напомнил, что задача создания такой зоны была поставлена перед Вооруженными силами РФ после вторжения ВСУ в Курскую область. "Была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельных территориях", - сказал Путин.