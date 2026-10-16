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Лавров обсудил ситуацию на Балканах с вице-премьером Сербии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с вице-премьером, главой МВД Сербии Ивицей Дачичем ситуацию на Балканах, говорится в сообщении МИД РФ.

Встреча прошла в пятницу в Москве.

"Обсуждены состояние российско-сербского сотрудничества, перспективы взаимодействия в ключевых областях. Из международных проблем особое внимание уделено ситуации на Балканах", - говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

Там отметили, что Лавров и Девич подчеркнули принципиальное значение резолюции Совета Безопасности ООН 1244 для урегулирования проблемы Косово и выразили обоюдную заинтересованность в сохранении стабильности в регионе.

МИД РФ Сербия Сергей Лавров
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