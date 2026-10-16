Президент РФ назвал удары по объектам ОПК и инфраструктуры Украины ответом на действия Киева

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия продолжает наносить удары по объектам ОПК и инфраструктуры Украины, это ответ на действия Киева, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и ТЭК российские Вооруженные силы продолжают наносить удары по предприятиям ОПК и объектам инфраструктуры Украины", - сказал Путин в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировкой войск.

Президент сообщил, что в ходе сегодняшнего совещания с военными будет рассмотрена обстановка, сложившаяся в зонах ответственности группировок войск "Север" и "Юг", а также результаты выполнения боевых задач другими соединениями и воинскими частями.

Также, по словам президента, речь пойдет "о перспективных задачах на осенне-зимний период и о наиболее актуальных вопросах обеспечения войск для успешного достижения всех поставленных задач".