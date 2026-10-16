Президент РФ сообщил, что ЛНР полностью находится под российским контролем

Фото: РИА Новости

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Россия в рамках СВО с начала года освободила около 6,5 тыс. кв. км территории, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Под контролем киевского режима остается чуть больше 10% территории Донецкой Народной Республики и 16,5% Запорожской области. Луганская Народная Республика полностью под нашим контролем", - уточнил он.

Он напомнил, что после вторжения вооруженных сил Украины на территорию России, перед вооруженными силами РФ "была поставлена задача не только выбить противника с нашей земли, но и создать зону безопасности на сопредельной территории". "Эта задача решается успешно. Наша цель - обеспечить абсолютную безопасность приграничных территорий России на будущее. И делать это предметом, возможно, мирных переговоров с Украиной мы не планируем", - подчеркнул президент.